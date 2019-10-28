Сильный пожар вспыхнул возле стадиона Открытие Арена на северо-западе Москвы. Очевидцы публикуют записи с места.

Сильный пожар вспыхнул возле стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы. Очевидцы публикуют записи с места.По последним данным, причиной возгорания на Волоколамском шоссе, на аэрополе стал пал сухой травы. Официальной информации о площади пожара нет, но, судя по кадрам, она составляет несколько сотен квадратных метров.На место прибыли несколько пожарных расчетов, один из них, как сообщают очевидцы, ошибся берегом.