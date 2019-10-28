Без электроснабжения - несколько населенных пунктов в Вязниковском районе.

Бригады энергетиков восстановливают локальные отключения электроснабжения нескольких населённых пунктов Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Гороховецкого и Муромского районов Владимирской области. Штормовой ветер с порывами до 25 м/с обрушился на регион ночью. В восстановительных работах задействовано 12 бригад в количестве 43 человек и 12 единиц техники. Выдвинуты резервные источники электроснабжения. Особое внимание уделено запитыванию социально-значимых объектов.Сильный ветер в регионе. Без электроснабжения - несколько населенных пунктов в Вязниковском районе. Информация уточняется. Даже название на въездном знаке к Вязникам осталось без буквы "З".(Фото городских сообществ "Вязники наш город" и "Подслушано Вязники")В областном центре ветер тоже бушевал всю ночь.На ул. Лакина во Владимире со строительной площадки сдуло железные профлисты. Прямо на автомобильную парковку. Хорошо, что деревья защитили машины от повреждений.(Фото городского сообщества "Подслушано Владимир")28 октября во Владимирской области сохранится Штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. ГУ и ЧС региона предупреждает об опасности – ветер может повалить деревья и слабоукрепленные конструкции. Будьте внимательны! Во время непогоды не находитесь сами и не оставляйте личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.Ждём похолодание. Уже со вторника начнётся понижение температуры.