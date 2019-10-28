Программа, позволяющая за короткое время разработать систему информации о продажах, отслеживании телефонных звонков и другое.

Программа, позволяющая за короткое время разработать систему информации о продажах, отслеживании телефонных звонков и другое. Преимущества сквозной аналитики заключаются в следующем:



наличие основной базы, где собраны статистические данные полной картины по посетителям сайта;



подробная расшифровка продаж, демонстрирующая как источник прихода клиента, так и ключевые слова, приведшие его;



систематизация полного цикла сделки продавца с покупателем (от начала до финала).



Сквозная аналитика колтач объединяет исходные данные рекламных площадок и иных маркетинговых инструментов с данными собственного сайта. Чтобы установить систему на сайте компании, следует выполнить ряд действий:



Выбрать подходящий тариф и зарегистрироваться в личном кабинете Колтач.

Разместить на сайте компании скрипт Calltouch.

Настроить задачи, необходимые для учета.

Настроить вставки с рекламой.

Получать подробные автоматические отчеты данных.



В чем суть подобной аналитики, подробно разъясняется на интернет-странице https://www.calltouch.ru/product/skvoznaya-analitika, где указываются источники затрат и исчезновения бюджетных рекламных средств. Приведенная программа рассчитает прибыль, полученную от рекламной компании с такой же точностью, с которой руководитель компании знает расходы, затраченные на эту компанию.

Сквозная, в отличие от стандартной аналитики, обеспечит совокупный анализ лиц, посетивших сайт. Кроме того, она собирает информативные данные от первого клика до окончания сделки. Эта программа дает информацию на любом этапе исследования. Руководитель компании в курсе, какую сумму клиент потратил на рекламу, и во сколько он "обошелся" предприятию. Анализ таких затратных статей покажет реальный результат источника рекламы.

Данный продукт маркетинга достаточно сложный, и для его осуществления понадобится помощь программиста. Однако самый простой вид — это лучше, чем вообще никакого. Примитивный пример системы подобного анализа — сравнение бюджета, выделенного на рекламу с цифрами о продажах. Так нельзя найти наиболее прибыльный источник, и никчемный канал. Результат такой системы — работа "в плюс". В схеме настоящей аналитики подобного рода учитывается все:



реклама онлайн;



различные каналы;



конверсия на сайте;



входящие звонки клиентам;



деятельность отдела продаж.



Сложность состоит в настройке и работе отдела по продажам с системой CRM.

Аналитика состоит из различных инструментов и компонентов, о применении или неприменении некоторых решают на предприятии. Эта система необходима для развития и укрепления бизнеса в условиях рынка. Эффективность от ее использования внушительна. Результаты аналитики сэкономят средства, вкладываемые в рекламную компанию, сохранят время, потраченное на новые цели, и приведут исследуемые величины в надлежащую систему.