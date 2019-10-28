Следственный комитет России проверяет видеоролики, в которых дети разговаривают со взрослыми людьми на сексуальные темы. По данным журналистов, речь идет о Youtube-канале Real Talk, где ранее было опубликовано интервью школьников с мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации. На данный момент этот канал уже удален.

Следственный комитет России проверяет видеоролики, в которых дети разговаривают со взрослыми людьми на сексуальные темы. По данным журналистов, речь идет о Youtube-канале Real Talk, где ранее было опубликовано интервью школьников с мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет агентство "Интерфакс". На данный момент этот канал уже удален.Между тем, Министерство внутренних дел уже возбудило административное дело о пропаганде гомосексуализма.Напомним, в полицию с просьбой проверить подозрительные видеоролики обратился заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Один из избирателей прислал ему ссылки на видео, где дети разговаривают с порноактрисами и людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.