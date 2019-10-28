Специалисты Росконтроля протестировали на качество нарезной батон из пшеничной муки высшего сорта. В исследовании принял участие хлеб шести брендов: Чудесный край, Хлебный дом, Коломенское, Черемушки, Русский хлеб и Волжский пекарь.

Специалисты "Росконтроля" протестировали на качество нарезной батон из пшеничной муки высшего сорта. В исследовании принял участие хлеб шести брендов: "Чудесный край", "Хлебный дом", "Коломенское", "Черемушки", "Русский хлеб" и "Волжский пекарь".Как оказалось, пять брендов попалив список товаров с замечаниями. Они не прошли по требованиям ГОСТа.В марках "Русский хлеб"и "Коломенское" обнаружили перебор с сахаром. В продукции "Чудесный край" и "Хлебный дом" нашли чрезмерное количество жира. А в "Волжском пекаре" оказался переизбыток обоих веществ. Кроме того, производители "Хлебного дома" и "Волжского пекаря" использовали усилители вкуса – ферментные препараты амилолитического действия и аскорбиновую кислоту, сообщает .По словам специалиста"Росконтроля" Галины Ахметовой, применение амилолитических ферментов в оптимальных дозировках позволяет увеличить содержание сбраживаемых сахаров в тесте. Также оно приводит к интенсификации процесса созревания полуфабрикатов и увеличению количества декстринов. А это, в свою очередь, способствует сохранению свежести хлеба, увеличению объема изделия, улучшению структуры пористости мякиша."Улучшается вкус и аромат хлеба, а корка приобретает более интенсивную окраску и глянец", – объяснила эксперт.Несмотря на все вышеперечисленные недочеты, эксперты не нашли в проверенных образцах признаков болезней хлеба, плесени и минеральных примесей. Внешний вид, состояние мякиша, вкус и запах тоже не вызвал никакого недовольства. Тем не менее, лишь нарезной батон "Черемушки" полностью ответил всем нормативам без исключения.