Знаменитый актер прокомментировал
информацию о том, что ему, якобы стало плохо в процессе работы над фильмом Гардемарины
– 4 в Севастополе. Михаил Боярский не знал, что видео случившегося попало в
Сеть.
Знаменитый актер прокомментировал
информацию о том, что ему, якобы стало плохо в процессе работы над фильмом "Гардемарины
– 4" в Севастополе. Михаил Боярский не знал, что видео случившегося попало в
Сеть.
Поклонников обеспокоил ролик
с артистом на съемочной площадке. На кадрах звезде якобы стало
нехорошо. Народный артист РСФСР высказался по этому поводу лично.
Михаил Боярский опроверг домыслы
пользователей Сети. Он отметил, что его самочувствие в порядке, а о видео,
обсуждаемом в интернете, слышит впервые. "Все нормально, спасибо", —
цитирует знаменитость
На кадрах,
ранее появившихся в Сети, коллеги поддерживают Михаила Боярского за руки,
а работники съемочной площадки помогают ему сесть на лестницу. Затем
звезду с трудом поднимают со ступенек. Возможно, инцидент – всего лишь
репетиция со съемок картины.
Материал дополняется