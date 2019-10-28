Знаменитый актер прокомментировал информацию о том, что ему, якобы стало плохо в процессе работы над фильмом Гардемарины – 4 в Севастополе. Михаил Боярский не знал, что видео случившегося попало в Сеть.

Знаменитый актер прокомментировалинформацию о том, что ему, якобы стало плохо в процессе работы над фильмом "Гардемарины– 4" в Севастополе. Михаил Боярский не знал, что видео случившегося попало вСеть.Поклонников обеспокоил роликс артистом на съемочной площадке. На кадрах звезде якобы сталонехорошо. Народный артист РСФСР высказался по этому поводу лично.Михаил Боярский опроверг домыслыпользователей Сети. Он отметил, что его самочувствие в порядке, а о видео,обсуждаемом в интернете, слышит впервые. "Все нормально, спасибо", —цитирует знаменитостьНа кадрах,ранее появившихся в Сети, коллеги поддерживают Михаила Боярского за руки,а работники съемочной площадки помогают ему сесть на лестницу. Затемзвезду с трудом поднимают со ступенек. Возможно, инцидент – всего лишьрепетиция со съемок картины.Материал дополняется