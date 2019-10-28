Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. После поражения на выборах соратники начали покидать потерпевшего неудачу политика. Рядом с ним не желают оставаться даже самые близкие единомышленники.

Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. После поражения на выборах соратники начали покидать потерпевшего неудачу политика. Рядом с ним не желают оставаться даже самые близкие единомышленники.На сей раз Украину готовится покинуть бывший депутатВерховной рады, один из ближайших соратников экс-президента АлександрГрановский. Об этом сообщило старейшее англоязычное издание Незалежной KyivPost.Газета со ссылкой на собственные источники сообщила, что вавгусте Грановский получил разрешение на эмиграцию в Израиль. Выданное бывшемучлену фракции "Блок Петра Порошенко" разрешение дает ему правоавтоматически получить паспорт ближневосточной страны.Сам экс-парламентарий информацию не подтвердил и неопроверг. В беседе с журналистами он лишь сообщил, что законов не нарушает.Информацию об отъезде Грановского подтвердил его бывшийколлега по фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. По егословам, экс-депутат находится сейчас за пределами Украины.КРЫСЫ ПОБЕЖАЛИ!!! Бывший нардеп Александр Грановский, СОРАТНИК ПОРОШЕНКО, 18 августа этого года получил въездную израильскую визу категории “Алия”. Она дает право на гражданство. 19 августа, этого же года, он покинул страну и больше не возвращался. Об этом пишет КyivРost.— Наталия Вишнёвая (@tata3534363)Положение стремительно ухудшается. Соратникиоткрещиваются от бывшего президента, понимая, что в случае чего могут пойти надно вместе с ним. Одним из первых ряда его единомышленников покинул экс-премьерВладимир Гройсман. На парламентские выборы в июле экс-глава кабмина шел воглаве собственной партии.Ранее обвинили в получении крупной взятки. Пословам главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Греса,на посту главы государства Порошенко получил взятку в размере 150 миллионовдолларов.