Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. После поражения на выборах соратники начали покидать потерпевшего неудачу политика. Рядом с ним не желают оставаться даже самые близкие единомышленники.
Бывший президент Украины Петр Порошенко рискует остаться в одиночестве. После поражения на выборах соратники начали покидать потерпевшего неудачу политика. Рядом с ним не желают оставаться даже самые близкие единомышленники.
На сей раз Украину готовится покинуть бывший депутат
Верховной рады, один из ближайших соратников экс-президента Александр
Грановский. Об этом сообщило старейшее англоязычное издание Незалежной Kyiv
Post.
Газета со ссылкой на собственные источники сообщила, что в
августе Грановский получил разрешение на эмиграцию в Израиль. Выданное бывшему
члену фракции "Блок Петра Порошенко" разрешение дает ему право
автоматически получить паспорт ближневосточной страны.
Сам экс-парламентарий информацию не подтвердил и не
опроверг. В беседе с журналистами он лишь сообщил, что законов не нарушает.
Информацию об отъезде Грановского подтвердил его бывший
коллега по фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. По его
словам, экс-депутат находится сейчас за пределами Украины.
КРЫСЫ ПОБЕЖАЛИ!!! Бывший нардеп Александр Грановский, СОРАТНИК ПОРОШЕНКО, 18 августа этого года получил въездную израильскую визу категории “Алия”. Она дает право на гражданство. 19 августа, этого же года, он покинул страну и больше не возвращался. Об этом пишет КyivРost.
— Наталия Вишнёвая (@tata3534363)
Положение стремительно ухудшается. Соратники
открещиваются от бывшего президента, понимая, что в случае чего могут пойти на
дно вместе с ним. Одним из первых ряда его единомышленников покинул экс-премьер
Владимир Гройсман. На парламентские выборы в июле экс-глава кабмина шел во
главе собственной партии.
Ранее обвинили в получении крупной взятки. По
словам главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Греса,
на посту главы государства Порошенко получил взятку в размере 150 миллионов
долларов.