Новые правила подразумевают наличие в нем лифта

Строительство долгожданного детского сада в микрорайоне Веризино снова откладывается. На этот раз Минстрой отколнил проект. Он типовой, но уже устаревший. Новые правила подразумевают наличие лифта для маломобильных граждан в социальных зданиях высотой от трёх этажей. Городской администрации придётся потратить полмиллиона рублей на внесение изменений в проект. Деньги на детский сад есть, но вот сроки строительства переносятся на 2020-й год."Радио России-Владимир"