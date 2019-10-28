Британский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил кардинально сменить спортивное амплуа. Он собирается уже в этом году дебютировать в состязаниях по смешанным единоборствам. Напомним, что 31 октября у него также запланирован бой в рестлинге.

Британский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил кардинально сменить спортивное амплуа. Он собирается уже в этом году дебютировать в состязаниях по смешанным единоборствам. Напомним, что 31 октября у него также запланирован бой в рестлинге.Безусловно, рестлинг в полной мере нельзя назвать спортом – это, скорее, шоу с элементами драки и борьбы. Однако специалисты полагают, что Фьюри, который до этого специализировался в классическом боксе, может не хватить подготовки в дебютном бою против Брауна Строумэна в турнире лиги WWE.Тем не менее, Тайсон готов пойти дальше и сообщил журналистам Sky Sports, что намерен выйти в клетку смешанных единоборств: "Вы сможете увидеть мой дебют в ММА уже в нынешнем году".При этом главной сенсацией стало то, что Фьюри намерен брать уроки у экс-чемпиона американской лиги UFC Конора Макгрегора: "Мы общались с Конором и он изъявил желание меня тренировать. Конор просто сказал: "Когда будешь готов, приступим. Приезжай в Дублин и начнем тренировки". Я не могу дождаться. Я приму его предложение".