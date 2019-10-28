Грандиозным концертом в Кремле МУЗ-ТВ отметил 23-й день рождения. Он всегда славится тем, что дает место в эфире не только звездам, но и только начинающим артистам. Например, Алисе Салтыковой, дочери певицы Ирины Салтыковой. Она тоже поздравил самый популярный российский музыкальный телеканал с главной кремлевской сцены. А за кулисами ее с распростертыми объятиями ждал корреспондент Дни.ру.

Грандиозным концертом в Кремле "МУЗ-ТВ" отметил 23-й день рождения. Он всегда славится тем, что дает место в эфире не только звездам, но и только начинающим артистам. Например, Алисе Салтыковой, дочери певицы Ирины Салтыковой. Она тоже поздравил самый популярный российский музыкальный телеканал с главной кремлевской сцены. А за кулисами ее с распростертыми объятиями ждал корреспондент "Дни.ру".Алиса Салтыкова с 15 летучилась в международном университете во Франции, потом в школе-интернате в Швейцарии. После получения диплома бакалавра обосновалась в Великобритании. А недавно вернулась в Россию и решила пойти по стопам матери – делает эстрадную карьеру. Она даже перепела самый известный хит Ирины Салтыковой "Серые глаза"."Мама не отговаривала меня от сцены и даже помогала, – призналась Алиса "Дни.ру". – Я понимала, что меня будут сравнивать, от этого никуда не убежишь. Но и прятаться от того, что у меня такие известные папа и мама тоже, думаю, нет смысла".Почти все тело Алисы – руки, спина и шея – обильно украшены татуировками. "Сделала я их, когда жила в Лондоне, – похвасталась молодая певица. – Для меня мое тело – карта моей жизни. Когда происходит какой интересный момент, стремлюсь его на себе запечатлеть – для истории, так сказать. Мама, правда, приняла это болезненно, чуть в обморок не упала"."Я так кричала, – пояснила подбежавшая Ирина Салтыкова. – Могу же я на правах матери что-то посоветовать своему ребенку и указать на ошибку. У меня самой нет на теле ни одной наколки, и делать не собираюсь".Но вот дочка татушками гордится, поэтому с удовольствием демонстрировала их фотографам в Кремлевском дворец, считай, под окнами резиденции президента Владимира Путина. Алиса хотя и густо татуированна, но еще не так сильно, как сын актрисы Елены Яковлевой или Тимати. Так что просто для полета фантазии еще огромный.