В современной литературе молодое поколение предпочитает любовные романы и фэнтези. Они захватывают и завораживают, завлекают своим загадочным миром и интересными героями.

В современной литературе молодое поколение предпочитает любовные романы и фэнтези. Они захватывают и завораживают, завлекают своим загадочным миром и интересными героями. Современную молодежь привлекают любовные интриги, смелые поступки, корысть и подлость. Все это можно найти на страницах фэнтезийных любовных романов.

На сегодняшний день существует в интернете очень много ресурсов, предлагающих читателю возможность скачать произведения в электронных форматах. К примеру, на ЗвукиСлов есть прекрасная возможность ознакомиться со многими произведениями путем скачивания их в платном или бесплатном режиме, либо онлайн при доступе в интернет. Сайт содержит тысячи произведений, монографий и научных статей, которые окажутся полезными любому читателю.

Любовные фэнтези занимают последние годы самые верхние позиции рейтинга. Первые места занимают не только зарубежные писатели, но и отечественные. Они помогают подросткам уйти от повседневной суеты в мир незримый, незнакомый и очень интересный.

Рейтинг любовных фэнтези 2018:



"Стеклянная магия";



"Побег без права пересдачи";



"Академия монстров" (сборник рассказов);



"Мертвые игры";



"Король на горе";



"Тень и кость";



"Выбор Шатеры";



"Выйти замуж за Кощея";



"Сердце того, что было утеряно";



"Скорпион Его Величества";



"Ключ от твоего мира";



"Зов серебра";



"Селфи на фоне дракона";



"Укрощение дракона";



"Ловушка архимага".



Этот список не исчерпывающий. За 2018 год было выпущено очень много фэнтезийных любовных романов. Многие из них сразу же попали в рейтинг лучших за 2018 год. В них скрыты тайны и загадки, у каждого героя своеобразный характер, а мир вокруг жесток и коварен. Очень приятным занятием для молодежи будет прослушивание хорошей аудиокниги в любое удобное время.

Отзывы читателей

Александра, 23 года (сайт отзовик). Любовное фэнтези – это мои самые любимые произведения. Читаю обычно в электронном виде, очень довольна сайтами;

Мария, 33 года (сайт иррекоменд). Электронные ресурсы с бесплатными книгами – это находка. Очень рада, что есть такие сайты;

Варвара, 29 лет (сайт отзовик). Пользуюсь уже давно электронными библиотеками, очень довольна. Могу скачать любимые романы фэнтези;

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