О том, что Дональд Трамп вызывает нелюбовь публики известно давно, однако вряд ли он сталкивался с такими проявлениями недружелюбия. Зрители бесйсбольного матча жестко унизили президента.

О том, что Дональд Трамп вызывает нелюбовь публики известно давно, однако вряд ли он сталкивался с такими проявлениями недружелюбия. Зрители бесйсбольного матча жестко унизили президента.Инцидент произошел во время спортивных соревнований между командами Washington Nationals и Houston Astros. Болельщики резко негативно отозвались о Трампе, чье изображение появилось на видео-экране, транслирующем события игры крупным планом.Как НСН, болельщики среагировали на президента, словно быки на красную тряпку. Они начали кричать и свистеть. Кроме того, спортивные фанаты начали скандировать призывы посадить главу Соединенных штатов в тюрьму."За решетку его!", -слышалось со всех сторон. Впрочем, Трамп не был бы президентом, если бы не умел оставаться хладнокровным даже в такой ситуации. Мужчина улыбался, не проявлял никакой реакции на выкрики толпы и аплодировал спортсменам, Life.