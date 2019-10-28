Ежегодно в России герпесом заболевают 10 миллионов человек. Обычно он проявляется в виде болезненных высыпаний, в основном на губах. Ведущая программы Жить здорово Елена Малышева рассказала всю правду о вредоносном вирусе.

Ежегодно в России герпесом заболевают 10 миллионов человек. Обычно он проявляется в виде болезненных высыпаний, в основном на губах.Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева рассказала всю правду о вредоносном вирусе.По словам доктора, прыщик над губой или в другом ином месте кажется безобидным фактом лишь на первый взгляд. На самом деле он требует серьезного лечения не только наружно, но и, в том числе, антибиотиками внутрь.Малышева объяснила, что провоцирующие развитие инфекции бактерии "дремлют" в нервных клетках каждого человека. В случае отсутствия своевременного лечения герпес может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера."Прием противовирусных препаратов внутрь в 10 раз снижает развитие болезни Альцгеймера у человека. Если вирус герпеса появляется регулярно, нужно не только бороться с воспалением, но и проходить профилактический курс", – подытожила Елена.10 Авг 2019 в 11:56 PDTНапомним, сейчас ведущая находится в Боткинской больнице. Она вперувые в жизни столкнулась с гипертоническим кризом. Как писали ранее "Дни.ру", ее давление подскочило до отметки 200 на 130. По словам Малышевой, все показатели анализов у нее в норме. А причиной резкого перепада стали головные боли.