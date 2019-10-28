Военнослужащие российской базы ЮВО в Республике Абхазия написали географический диктант. В международной акции приняли участие три тысячи человек личного состава. Им предстояло ответить на сорок вопросов, разделенных по уровню сложности на две части.

Военнослужащие российской базы ЮВО в Республике Абхазия написали географический диктант. В международной акции приняли участие три тысячи человек личного состава. Им предстояло ответить на сорок вопросов, разделенных по уровню сложности на две части. Первая часть охватывала шиpoкo известные факты из географии. А во второй части, стоящей из тридцати вопросов, участники должны были использовать образное мышление. Итоги диктанта будут опубликованы на сайте проекта 29 ноября, передает "Вести Сочи".Следует отметить, что военнослужащие Южного военного округа — регулярные участники акции. В этом году ей исполнилось пять лет. В настоящий момент на всех континентах уже зарегистрировано 265 площадок для проведения диктанта. Также впервые в рамках проекта вопросы были переведены на французский язык. Такой вариант использовался в Российском духовно-культурном центре в Париже.