Мужчина обратился в муромский отдел полиции, когда ему стали приходить смс-ки о списании средств с потерянной банковской карты

Мужчина обратился в муромский отдел полиции, когда ему стали приходить смс-ки о списании средств с потерянной банковской карты. До тех пор, пока мужчина догадался заблокировать карту, с электронного счета увели 6400 руб. Сотрудники полиции провели анализ информации о платежах, изучили записи с видеокамер наблюдений. Вскоре мошенница была вычислена. Как оказалось, обвиняемая нашла карту в одном из банкоматов, расположенных на городской улице. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленница несколько раз использовала её для приобретения товаров. Когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросила ее.В ходе следствия обвиняемая полностью возместила ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает областное Управление МВД