Директор многих отечественных знаменитостей Анна Исаева высказалась о ситуации, в которой оказалась актриса Анастасия Заворотнюк. Анна, которая была настолько дружна с ныне покойной певицей Юлией Началовой, что ее даже прозвали ее сестричкой, убеждена, что нельзя спекулировать на такой серьезной теме.
Директор многих отечественных знаменитостей Анна Исаева высказалась о ситуации, в которой оказалась актриса Анастасия Заворотнюк. Анна, которая была настолько дружна с ныне покойной певицей Юлией Началовой, что ее даже прозвали ее сестричкой, убеждена, что нельзя спекулировать на такой серьезной теме.
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