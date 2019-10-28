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<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2019-u-nas-est-kadry-sestrichka-nachalovoj-vystupila-so-slovami-o-zavorotnyuk.html" target="_blank">У нас есть кадры: сестричка Началовой выступила со словами о Заворотнюк</a> - Директор многих отечественных знаменитостей Анна Исаева высказалась о ситуации, в которой оказалась актриса Анастасия Заворотнюк. Анна, которая была настолько дружна с ныне покойной певицей Юлией Началовой, что ее даже прозвали ее сестричкой, убеждена, что нельзя спекулировать на такой серьезной теме.