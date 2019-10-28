Уборка помещения после ремонта – кропотливая работа.

В ее список входит целый перечень услуг, которые считаются обязательными. После проделанных строительных работ остается много мусора и с ним нужно справиться. В этом вам поможет компания "FlatCleaning".

Для начала осуществляется влажное или сухое обеспыливание стен, потолка, что позволит избавиться от цементной и прочей пыли. После проведения первой уборки не всегда удается удалить все мельчайшие частицы загрязнения из воздуха. Вот почему нужно повторить работу.

Следующим этапом удаляется клейковина и строительный скотч. Монтажная пленка не должна длительное время находиться в помещении. Нужно учитывать, что скотч со времен въедается в структуру пластика или другой поверхности. Лучше пленку удалить с пластиковых окон и прочих поверхностей. В результате ее практически не возможно будет удалить.

Обязательно нужно избавиться от следов краски, цемента или затирки. Эти пятна могут негативно сказаться на поверхности различных материалов. Вот почему важно их быстро удалять. После проведения ремонтных работ двухкомпонентную затирку следует сразу устранять. После высыхания с ней будет довольно сложно справиться. Стоимость удаления затирки рассчитывается отдельно с учетом площади жилья.

Нужно будет весь строительный мусор вынести их квартиры или дома. Можно отдельно заказать мусорные контейнеры, стоимость которых оплачивается отдельно.

Отдельно подсчитывается цена на мытье окон. О них нужно позаботиться заранее, перед началом проведения ремонта. Следует подумать о защите рамы и стекла. На окна может попадать краска, цемент, пыль, прочие абразивные частицы. Конечно, все это можно вымыть, только поверхность утратит свой вид. Лучше заранее позаботиться о защите окон, стеклянных поверхностей, что позволит избежать реставрационных работ.

Уборка после ремонта заказывается в клининговой компании. Необходимо обсудить с менеджером перечень услуг, в список которых входит сухая и влажная уборка, мытье стеклянных поверхностей, вынос мусора, чистка сантехники. Уборка после ремонта занимает приличное время и лучше доверить ее профессионалам. Для выполнения такой работы используются специальные моющие средства. Могут подбираться рабочие инструменты, которые помогут все вымыть и почистить.

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Источник: https://flatcleaning.ru/