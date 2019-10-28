Астрономы обнаружили новую карликовую планету. Результаты сенсационного исследования появились в научном журнале NatureAstronomy. Небесное тело под названием Гигея удовлетворяет всем четырем ..

Астрономы обнаружили новую карликовую планету. Результаты сенсационного исследования появились в научном журнале NatureAstronomy.Небесное тело под названием Гигея удовлетворяет всем четырем требованиям карликовых планет. Она вращается вокруг Солнца, обладает сферической формой и не является ничьим спутником. Кроме того, Гигея, в отличие от обычных планет, не может расчистить район своей орбиты от посторонних объектов, сообщает .