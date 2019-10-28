Умер писатель и бывший советский диссидент Владимир Буковский. Ему было 76 лет. По данным , Буковский умер в больнице в Кембридже. В последние годы у политического деятеля было слабое ..

Умер писатель и бывший советский диссидент Владимир Буковский. Ему было 76 лет.По данным , Буковский умер в больнице в Кембридже. В последние годы у политического деятеля было слабое здоровье. Буковский являлся одним из основателей диссидентского движения в СССР. В советское время он более десяти лет провел в заключении и на принудительном лечении, напоминает .