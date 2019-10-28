Российский художник Николай Касаткин скончался на 88-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба галереи Pop/off/art. Причина смерти не раскрывается. Николай Касаткин – один из ..

Российский художник Николай Касаткин скончался на 88-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба галереи Pop/off/art. Причина смерти не раскрывается."Николай Касаткин – один из художников, переосмысливших в новом контексте традиционные формы отечественной живописи, прежде всего реалистическое направление. Найденный им принцип "картина в картине" – стал, пожалуй, наиболее узнаваемым методом", – говорится в официальном сообщении.Художник много лет преподавал в Заочном народном университете искусств. Его работы можно увидеть в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и Московском музее современного искусства.