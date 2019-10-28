Днепр не отстаёт от своих более крупных соседей в плане организации отдыха и досуга для своих жителей. Этой осенью в Днепре пройдут несколько ярких мероприятий, которые порадуют не только меломанов, но и тех, кто ценит хороший юмор и фееричное шоу.

Днепр не отстаёт от своих более крупных соседей в плане организации отдыха и досуга для своих жителей. Этой осенью в Днепре пройдут несколько наиболее ярких и запоминающихся мероприятий, которые порадуют не только меломанов, но и тех, кто ценит хороший, качественный юмор, фееричное шоу и, конечно же, живой звук, дарящий массу эмоций.

Всеукраинский тур лирического артиста Арсена Мирзояна

Арсен Мирзоян – любимец многих украинцев, один из наиболее популярных и востребованных артистов на территории всего СНГ. Арсен покоряет своих зрителей именно своей простотой и непринужденностью, ведь, как он говорит сам, важно всегда оставаться тем, кто ты есть, а не пытаться следовать глупым шаблонам, при этом теряя часть себя. Сегодня Мирзоян – номинант и обладатель нескольких музыкальных премий, автор четырёх альбомов, которые разошлись сотнями тысяч копий, и просто харизматичный артист, способный скрасить любой вечер.

Почувствовать себя в центе событий и окунуться в его музыкальный мир можно будет 26 октября в ДК «Машиностроителей».

Классика бельгийской музыки от Франсиса Гойи

Классическая музыка разнообразна и многогранна и бельгийский композитор тому яркое подтверждение. Франсис стал популярен в далёких восьмидесятых, когда совместно со своей семьей записал трек под названием «Ностальгия». Теперь же его музыка распространилась на весь мир. Говорят, что он является основоположником нового музыкального жанра, который вполне может быть назван его именем. Его концерты вызывают неописуемые эмоции, ведь льнущая из-под пальцев маэстро музыка вызывает ощущение тепла и уюта с примесью грусти и давних воспоминаний.

Франсис заявил, что жителей Украины ждёт нечто особенное, и, зная его уникальную способность комбинировать различные жанры, это стоит того, чтобы посетить концерт.

Вечер юмора от зажигательных артистов в составе «Дизель Шоу»

«Дизель Шоу» давно стал любимцем украинской публики, о чем говорят полные солд-ауты на их концертах. И теперь они дают очередной всеукраинский тур со своей новой, свежайшей программой. Шутки артистов «Дизеля» являются отображением простых и жизненных ситуаций, с которыми некоторые из нас сталкиваются ежедневно. Они с лёгкостью обыгрывают взаимоотношения между людьми, семейные неурядицы и многое другое, что, в сочетании с искрометным юмором и музыкальными постановками, сделало их юмористическим шоу номер один во всей Украине.

Увидеть новый, потрясающий воображение концерт любимых артистов, расслабиться и получить удовольствие от шуток и музыки можно будет 9 ноября в Днепровском академическом театре оперы и балета.

Купить билеты на эти,а так же другие увлекательные концерты в Днепре можно на сайте https://dnepr.kontramarka.ua/ru/concert.