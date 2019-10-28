Особо охраняемые территории в Алтайском крае удалось полностью защитить от браконьеров. Это стало возможным благодаря регулярным рейдам, которые проводили инспекторы в течение прошлого года. Кроме того, выписана а масса административных протоколов. Таким образом желающих попытать удачу с охотой в запретной зоне заметно сократилось.

Особо охраняемые территории в Алтайском крае удалось полностью защитить от браконьеров. Это стало возможным благодаря регулярным рейдам, которые проводили инспекторы в течение прошлого года. Кроме того, выписана а масса административных протоколов. Таким образом желающих попытать удачу с охотой в запретной зоне заметно сократилось.Как правило, выезжают в отдалённые запретные территории одни и те же группы людей. В социальных сетях они обмениваются информацией о том, что в таком-то районе охрана территорий усилилась, что за нарушение режима будет обязательно составлен протокол. Соответственно, люди стараются избегать нарушений, — считает директор КГБУ "Алтайприрода" Алексей Астанин.Как уточняет ГТРК "Алтай", с начала 2019 года оштрафовано более 150 нарушителя. В основном, протоколы выписывали за нахождение на особо охраняемых территориях с сетями или с оружием, даже в чехле. Кроме того, наиболее частый вид нарушения – это передвижение вне дорог.