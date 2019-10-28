Мужчина узнал о поступке соседей от журналистов, так как из-за болезни не выходил из дома.

Жильцы многоквартирного дома на улице Металлургов в Екатеринбурге залили монтажной пеной дверь в квартиру 71-летнего пенсионера из-за того, что его собаки слишком громко лаяли.В квартире пенсионера сейчас живут семь собак. Соседей раздражал лай собак в квартире Валентина Федорова и неприятный запах. Они просили пенсионера отдать животных в приют, но он не согласился. После этого соседи решили замуровать пожилого мужчину в квартире.Сам Валентин Федоров узнал о поступке соседей от журналистов, так как из-за болезни не выходил из дома. Представители СМИ общались с ним через окно."У меня все нормально, я не голодаю", - сказал Валентин Федоров, чьи слова приводит telegram-канал Mash. Ключи от входной двери пенсионер потерял, но выходить пока никуда не собирается, так как болеет.Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестные сожгли дом пенсионера-волонтера и убили его собак. Предположительно причиной произошедшего стало то, что псы якобы съели соседских кур и гусей.