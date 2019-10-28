Почти 200 тысяч человек ожидают эвакуации в различных округах Калифорнии. Все дело в лесных пожарах, которые длятся уже более пяти дней.

Почти 200 тысяч человек ожидают эвакуации в различных округах Калифорнии. Все дело в лесных пожарах, которые длятся уже более пяти дней.Самая крупная эвакуация в истории калифорнийского округа Сонома: свои дома покинут почти 180 тысяч человек, то есть, половина местных жителей. Куда они вернутся — в родные стены или на пепелище — пока остается загадкой.Спасательную операцию проводят из-за крупного лесного пожара "Кинкейд", который бушует на севере штата. На дорогах — многокилометровые пробки, 17 калифорнийских округов погрузились во тьму. В связи с лесными пожарами энергетическая компания Pacific Gas & Electric провела отключение электроэнергии. В итоге без света остались более 2, 5 миллиона домов. "У меня был генератор после первого отключения электроэнергии, теперь я задумываюсь о втором", — говорит один из местных жителей.Но некоторым жителям, попавшим под плановый блэкаут, все же не повезло. На вопрос о том, насколько жители готовы к отключению электроэнергии, попавшая в сложную ситуацию женщина говорит: "Не так хорошо подготовлена, как, вероятно, следовало, потому что у нас электромобиль, он нам нужен завтра, и он не заряжен. Мы просто поняли, что должны были спланировать лучше и зарядить его заранее"."Кинкейд" начался в середине прошлой неделе. Он уже уничтожил более 79 зданий. Борьбу с огнем ведут около 30000 пожарных. В регионе бушует сильный и порывистый ветер со скоростью 129 километров в час. Улучшения погоды метеорологи не прогнозируют. Более того, есть опасения, что пламя распространится на запад — в те регионы, где лесных пожаров не было более 80 лет.