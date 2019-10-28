Это стало возможным благодаря проекту партии Единая Россия по формированию комфортной городской среды.

В Камешкове прошел праздник, посвященный завершению работ по благоустройству нескольких дворовых территорий. Это стало возможным благодаря проекту партии "Единая Россия" по формированию комфортной городской среды.Еще недавно этот двор на улице Свердлова утопал в ливневых водах, и было непонятно, где его границы. Теперь здесь отдыхают целыми семьями. Отремонтирована проезжая часть, обустроены подходы к подъездам. Общая смета — более 5,5 млн. рублей. Первыми качество работ оценили жители.Халида Невоструева, управляющая ТСЖ домов благоустроенной территории: "По нашей улице непроходимая была дорога, у нас была постоянно лужа, дороги практически не было, проехать автомашины не могли, и сделаны водоотводы. Самое главное."Проблему благоустройства дворовых территорий в Камешково решают благодаря приоритетному проекту партии власти "Формирование комфортной городской среды". Всего за два года здесь преобразились уже 11 дворов.Вячеслав Картухин, заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия": "Конечно мы оказывали помощь и районной администрации, так как я являюсь депутатом от Камешковского района, в том чтобы эти средства были выделены своевременно и чтобы все работы, которые предусмотрены в рамках данного проекта были реализованы."Для Камешково - каждый отремонтированный двор - маленькая победа, рассказывает глава района Анатолий Курганский. По его словам, он старался как можно чаще бывать на объектах, смотрел, насколько качественно работают строители.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района: "К сожалению, мы не можем всех желающих принять и отбираем дворовые территории, учитывается очень много показателей. И в этом году были выбраны самые сложные дворовые территории."Но самое главное, не остались в стороне и жители. Они установили скамейки, урны, а также обустроили детскую площадку и парковку. Люди обещают, что теперь следить за порядком во дворе будут еще внимательнее.Александр Сыпченко, Максим Котов, "Вести Владимир".