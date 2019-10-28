29-31 октября с 11 до 17 часов на РТС города Кольчугино пройдут работы по монтажу антенно-фидерного устройства.

29-31 октября с 11 до 17 часов на РТС города Кольчугино пройдут работы по монтажу антенно-фидерного устройства, в связи с чем будут осуществляться отключения технических средств, задействованных в трансляции программ первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр. В зону охвата данной РТС входят Кольчугино и населённые пункты Кольчугинского района. Сообщили в пресс-службе обладминистрации.