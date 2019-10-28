Москва выступит пилотным регионом для создания частных следственных изоляторов. Инициатор идеи выступило бизнес-сообщество столицы, предложившее профинансировать строительство таких учреждений.

Москва выступит пилотным регионом для создания частных следственных изоляторов. Инициатор идеи выступило бизнес-сообщество столицы, предложившее профинансировать строительство таких учреждений.Необходимость создания частных СИЗО связана с переполненностью существующих учреждений и проблемами материально-бытового обеспечения."Наши эксперты изучили законодательства других стран, где частные изоляторы работают. На условиях государственно-частного партнерства, мы думаем, в Москве это можно реализовать как пилотный проект", — сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.Руководитель рабочей группы, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков отметил, что инициативу уже поддержали и в Госдуме, и действующие руководители в структурах уголовно-исполнительной системы.По его данным, сейчас в московских СИЗО сверх положенного содержатся около тысячи человек. "Раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО не в силах, при всем желании", — пояснил Волков, добавив, что поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает у практиков никаких сомнений.