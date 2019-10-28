На него пришли только два человека.

Жители одного из домов в Санкт-Петербурге провели крестный ход, чтобы избавиться от тараканов. Ни одно другое средство в борьбе с насекомыми им не помогло. Объявление было размещено в группе "ВКонтакте".В нем указывается, что жильцы многоэтажки борются с тараканами уже несколько лет, но решить ее до конца не могут: специальные средства бессильны, а насекомые мигрируют из одной квартиры в другую.фото:vk.com/public150765683По данным издания NevaToday, крестный ход состоялся 19 октября. На него пришли только два человека, остальные жильцы дома воздержались.