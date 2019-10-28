Во Владимире использованные батарейки можно в учебные корпуса ВлГУ, информационный центр по атомной энергии и популярный гипермаркет.

Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в обычный мусор.Ведомство уже опубликовало проект приказа. Предложено ввести новый штраф - до 250 тыс. рублей для юрлиц и даже приостановку их деятельности до 3 месяцев. Штраф для физ. лиц уже действует - до 2 тыс. рублей.Вот только сам контроль за выбросом - задача сложная. Одна надежда - повышение уровня экологического сознания граждан. Свинец, ртуть и кадмий при опасной концентрации негативно воздействуют на наш организм. И стоит помнить, что эти вредные вещества, начиная свой путь в природе, могут в очередной раз попасть на обеденный стол каждого из нас. Так что стоит задуматься. Во Владимире есть еще 2 места куда можно отнести используемые батарейки - это учебные корпуса ВлГУ, и популярный гипермаркет.