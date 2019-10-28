А могла ли Древняя Артания располагаться на месте нынешнего Суздаля и когда на самом деле родился Александр Невский?

А могла ли Древняя Артания располагаться на месте нынешнего Суздаля и когда на самом деле родился Александр Невский? Краеведы со всей страны в шестой раз встретились в туристическом комплексе Арт-отеле "Николаевский Посад", где прошла уже традиционная конференция "Суздаль в истории России".Когда отмечать 800 лет со дня рождения Александра Невского? Вопрос стал одним из центральных на конференции краеведов в Суздале. Одни исследователи, по большей части, современные, уверены, великий князь рожден в 1221 году. На съезде же представлен доклад, доказывающий, в этом вопросе стоит больше доверять Лаврентьевской летописи. А значит важная дата ждет нас уже в 2020-м.Константин Аверьянов, доктор исторических наук института российской истории РАН: "Все-таки ближе к нам, к действительности, показания Лаврентьевской летописи, которая создавалась на основе владимирского великокняжеского свода. Собственно, она создавалась в Северо-восточной Руси. А Ипатьевская летопись, которая создавалась в Киеве, она содержит ошибки."Данные о событии внесены в эту летопись как минимум с опозданием в год, уверен ученый. Заявлению предшествовала кропотливая работа: историк изучил множество документов, особенности занесения туда данных. Это дело, говорят здесь, схоже с профессией следователя. И свидетелей стоит "допрашивать" не один раз. То же с историческими картами. Изучая их, нередко можно "замахнуться" на сенсационное заявление. На 12-й конференции, например, прозвучало, что на месте Суздаля могла располагаться Древняя Артания - так называемая "третья Русь", стоящая в одном ряду с Куябой (Киевом) и Славией (Новгородом) - прародителями Русского государства.Андрей Тихонов, председатель Союза краеведов Владимирской области, доктор исторических наук: "Все материалы, которые есть, основаны на научных источниках. Одно дело, что один прочитал и пришел к таким выводам, другой - к таким. Это уже мнение автора...Потом просто на основании этих докладов будут изданы книги, монографии. И потом это станет достоянием всей страны, всего мира. А сейчас это все проговаривается, темы. Поэтому это все очень важно. Мы такая площадка для этого."Как правило, издаются такие сборники к очередной конференции. Краеведы надеются провести ее следующей осенью здесь, в туристическом комплексе арт-отеле "Николаевский Посад", уже в седьмой раз.Кристина Иванова, "Вести "Владимир"