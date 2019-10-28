Казалось бы, виниловые пластинки уже давно канули в лету.

Их заменили диски, флешки, смартфоны и другие виды технологий и устройств воспроизведения музыки. Однако они снова вышли на рынок, чтобы завоевать здесь свою нишу. Сегодня в магазинах виниловых пластинок https://dissonance.shop/ найдут для себя товар по душе не только коллекционеры, но и любители качественного звучания.

Что предлагает магазин

Несмотря на то, что для многих виниловая пластинка (как они о ней отзываются) – уже устаревшая вещь, по возрастному показателю покупатели данной продукции разделились 50/50. Для старшего поколения виниловая пластинка – это ностальгия, «возвращение» в молодые годы. Для молодежи – это усталость от цифровых носителей и возможность ощутить физический носитель. Современный магазин виниловых пластинок предлагает выбор на любой вкус:



раритетные пластинки;



новые поступления, в том числе современных исполнителей, выпущенные уже после 2010 годов;



новые релизы.



Все пластинки удобно рассортированы по исполнителям, альбомам, странам-производителям и т.д.

Как выбрать подходящий вариант

Для тех, кто интересуется виниловыми пластинками, вопрос выбора остается актуальным всегда.

При этом обращать внимание следует на такие моменты:



вид. Искажение не должно превышать 0,15 мм. От этого напрямую зависит качество звука. Обращать внимание стоит и на края изделия, здесь скапливаются самые большие дефекты;



следует проверить отсутствие дефектов;



взяв в руки изделие, необходимо отвернуться от светлой стороны помещения и понаблюдать за бликами. Он не должен превышать более 5 см;



возраст изделия. На это укажет спиралевидная дорожка. С ее помощью можно примерно понять, сколько использовалась пластинка. Соответственно, чем меньше скручена канавка, тем лучше товар.



Вы спросите, на чем можно прослушивать сегодня виниловые пластинки? Сейчас выпускается много техники, в том числе используемой современными ди-джеями, которая способна проигрывать виниловые пластинки. А современный магазин виниловых пластинок позволит подобрать любимую музыку.

Не стоит думать, что виниловые пластинки ушли в прошлое. Именно сейчас они начинают возрождаться и представляют ценность не только для коллекционеров. Если вы заинтересованы в выборе, который оправдает все ваши ожидания, выбирайте хорошо себя зарекомендовавшие магазины.