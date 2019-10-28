Соблюдены ли законные права и интересы должников по ипотеке? В Москве состоялся Президиум Совета Законодателей.

Соблюдены ли законные права и интересы должников по ипотеке? В Москве состоялся Президиум Совета Законодателей. В нем приняла участие заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «В ближайшее время будет внесена в Госдуму законодательная инициатива, которая подготовлена мною во взаимодействии с министерствами и банком России, направленная на то, чтобы снять бюрократические обременения, не позволяющие семьям использовать материнский капитал при переходе на льготную ипотеку».На связи - все регионы России. В том числе Владимирская область и председатель ЗС 33 региона Владимир Киселев. Главный вопрос - как урегулировать отношения должника по кредитам и финансового рынка? Тех, кто не смог рассчитаться по ипотеке, в регионе - единицы, рассказал Владимир Киселев. Но тем не менее перед государством задача - снизить ставки. Сегодня они снижены для работников бюджетной сферы: учителей, врачей. Эти программы существуют и во Владимирской области. На Совете Законодателей внесли ряд новых предложений.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Тем банкам, которые являются государственными или имеют долю 50 процентов, поручить освобождать граждан, которые имеют задолженность по кредитам от пени, штрафов и просто добиваться, чтобы граждане платили хотя бы кредит».Анастасия Сахарова