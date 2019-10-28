Попользовавшись, он решил обменять его на шуруповёрт

Во Владимире суд признал местного жителя виновным в покупке и перепродаже шпионского устройства. Автомобильный ключ-брелок со скрытой камерой запрещён к обороту в России.Несколько лет назад мужчина приобрёл устройство для того, чтобы следить за коллегами по работе и женой. Попользовавшись, он решил продать брелок и разместил объявление на «Авито», где договорился об обмене брелка на шуруповёрт.Фрунзенский районный суд города Владимира назначил шпиону штраф в размере 20 тысяч рублей. Брелок уничтожат в ближайшее время.