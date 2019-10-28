Администрация Октябрьского района Владимира ищет владельцев незаконно установленных гаражей на улицах Толмачевский проезд и Горького.

Администрация Октябрьского района Владимира ищет владельцев незаконно установленных гаражей на улице Толмачевский проезд, в районе дома №2 и на Горького, 56-Б. Собственникам предлагают в добровольном порядке освободить муниципальную землю от самовольно установленной конструкции. Или явиться в администрацию района (ул. Большая Московская, д. 44, каб.23) для выяснения правомерности установки и использования. В противном случае ее демонтируют и вывезут в принудительном порядке. А с владельца взыщут средства, затраченные на работу.