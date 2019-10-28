Волейбольный клуб «Владимир» провел две стартовые игры в чемпионате России среди мужских команд высшей лиги А.

Волейбольный клуб «Владимир» провел две стартовые игры в чемпионате России среди мужских команд высшей лиги А. По информации пресс-службы клуба, в Ярославле нашу команду экзаменовал местный «Ярославич» - опытный коллектив, имеющий в своем составе игроков суперлиги. Волейболисты «Владимира» в первый игровой день проиграли со счетом 0:3.Ко второй игре наши спортсмены провели работу над ошибками. Игру начали значительно увереннее и мощнее, но сил, мастерства и опыта больше оказалось у волейболистов из Ярославля: 3:2.Как отметил после игры главный тренер нашей команды Денис Гаркушенко: «Мы показали неплохой прогресс от первой игры ко второй, причем во второй были достойны большего, чем победы в двух партиях. К сожалению, наш небольшой коллектив ко второй игре понес потерю: из-за болезни не мог сыграть Матвей Елизаров».Несмотря на два поражения первый блин не вышел комом. Завоевано первое очко в чемпионате, ребята обрели определенный опыт и уверенность. Следующий тур «Владимир» проведет также в Ярославле, где 14-17 ноября в паре проведет по две игры с оренбургским «Нефтяником» и «Тарханом» из Стерлитамака.