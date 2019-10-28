Более двухсот владимирцев написали географический диктант в это воскресенье.

Более двухсот владимирцев написали географический диктант в это воскресенье. Акция проводится уже в пятый раз, в этом году в России и за рубежом зарегистрировано почти 6 тысяч площадок.Задания диктанта - 30 вопросов, различающихся по уровню сложности. Первая часть - "географический ликбез", 10 вопросов об общеизвестных фактах из географии. Другие 20 вопросов требуют образного мышления, системной логики и более глубоких знаний. В этом году в задания диктанта включили вопросы о культуре и истории России, уделили внимание первооткрывателям и путешественникам. Результаты станут известны 29 ноября, проверить их можно на официальном сайте диктанта.Игорь Карлович, доктор географических наук, завкафедрой географии ВлГУ: "Вопросы разные. Но если читать внимательно, то в самом вопросе уже есть ответ. Внимательно слушай и сможешь сразу дать ответ, потому что вопросы так построены, что они учитывают разную аудиторию. Ученик второго класса присутствует и глубокие старцы есть. Все, кто любит и знает свою территорию, свою Родину, они, конечно, могут ответить на эти вопросы."