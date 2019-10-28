22 бригады энергетиков в течение дня восстанавливали электроснабжение в регионе. Причиной обрывов проводов стал шквалистый ветер.

22 бригады энергетиков в течение дня восстанавливали электроснабжение в регионе. Причиной обрывов проводов стал шквалистый ветер.По данным метеостанции, порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Без света остались населённые пункты Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Гороховецкого и Муромского, Вязниковского районов. Ремонтные работы начались уже ночью. К этому часу, утверждают энергетики, подача энергии восстановлена, но мониторинг продолжается. Завтра ожидается ухудшение погоды. Под особым контролем - электроснабжение больниц, школ, детских садов.Алексей Тютин, заместитель главного инженера ПАО «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго»: «Мы постоянно мониторим погоду, у нас очень тесное взаимодействие с гидрометцентром и с МЧС Владимирской области. На сегодняшний час мы имеем информацию, что ожидается понижение температуры на 10 градусов ниже по сравнению с предыдущими сутками. Мы отработали действия по ликвидации аварии, наша работа показала, что мы отработали слаженно, при таких авариях мы достаточно оперативно ликвидировали, я думаю, что снижения температуры и снегопад мы пройдем нормально без потрясений».В усиленном режиме будут сегодня ночью дежурить и дорожные службы. На федеральной трассе заготовлено достаточное количество песко-соляной смеси, уборочная техника снабжена системой ГЛОНАСС, сообщают в управлении дорогой. И все же дорожные службы призывают водителей к максимальной осторожности.