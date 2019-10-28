28 октября отмечается Всероссийский день Бабушек и дедушек.

28 октября отмечается Всероссийский день Бабушек и дедушек. По данным статистики, за последние 90 лет среднее число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось почти в 7 раз: если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019-м — только 81. Рост числа пожилых людей стал обычным явлением в большинстве стран мира — жизнь становится все спокойнее и благополучнее, а медицина помогает справляться со все более сложными заболеваниями. За послевоенным бумом рождаемости последовал спад 1960–1970-х годов, но самый глубокий провал произошел в конце 1990-х годов. Поэтому молодых людей, которые только вступают в детородный возраст, сейчас мало. Из-за этого складывается такая картина: сравнительно много пожилых людей и мало детей — избыток бабушек и дефицит внуков, сообщает Росстат.В 33 регионе, по данным Владимирстата, на 1 января 2019 года проживает почти 408 тыс. бабушек и дедушек (точнее, 114 тыс. дедушек и 294 тыс. бабушек). Среди них, кстати, более 7 тыс. – потенциальные прабабушки и прадедушки (граждане старше 90 лет)На это количество бабушек и дедушек приходится 276 тысяч внуков (детей в возрасте 0-9 лет — свыше 147 тысяч, подростков от 10 до 19 лет — около 129 тысяч).Насколько точен текущий подсчет и сколько бабушек и дедушек 33 региона совместно проживают с детьми и внуками в одном домохозяйстве покажет предстоящая перепись-2020