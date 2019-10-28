Российское информационное агентство опубликовало рейтинг регионов по уровню безработицы.

Российское информационное агентство опубликовало рейтинг регионов по уровню безработицы. Оценивали количество безработных, динамику сокращения или увеличения численности, соотношение вакансий и безработных и длительность поиска работы. Владимирская область заняла в рейтинге 14 место из 85. Уровень безработицы в регионе чуть более 3,5 процентов, а на 100 вакансий приходится 125 безработных. У соседей самая высокая безработица в Ярославской области - чуть больше 4 процентов. Ровно 4 процента в Нижегородской области, в Ивановской зи 9, в Рязанской 3 и 6 процента и только в Мосвковской области уровень безработицы ниже 2 и 8 десятых процента. При составлении рейтинга использовались данные центров занятости населения.Радио Маяк-Владимир.