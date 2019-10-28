В Японии эти комиксы читают люди разных возрастов. Их интересная особенность - тексты написаны справа налево. В нашей области мангу изучают в Судогодской школе №2.

В нашей области мангу изучают в Судогодской школе №2.Про особый стиль литературного искусства Настя Шуралёва знает практически все. Японскими комиксами Настя увлекается вместе с одноклассницами.Настя Шуралёва, ученица 7б, школа №2 г. Судогда: "Манга - это литературный жанр в Японии. Ее нашли случайно, когда ученые исследовали храмы Японии. Они нашли два свитка, в этих свитках тушью были нарисованы интересные и смешные истории."Книги читали, обсуждали, а затем решили рассказать остальным. В классе литературы девочки сделали выставку о манге. Учитель одобрила. Наруто - любимая манга Даши Беляниной, по ее мнению, главный герой очень похож на Маленького принца из сказки Экзюпери.Даша Белянина, ученица 7б, школы №2, г. Судогда: "Курама - это был дух , который запечатан в Наруто, он был лисом и у маленького принца , тоже стал друг лис. Они курама и Наруто они подружились, так же подружились маленький принц и тоже лис."Девочки сами рисуют героев, придумывают целые вселенные... Но у каждой есть любимые персонажи. Как и у Саши Волковой, к примеру.Саша Волкова, ученица 7б, школы №2, г. Судогда: "Герои из моего любимого аниме, называется оно хостфеи. А так же это мои два любимых персонажа из девочек, это Эльза алая и Мирожанна. Они с детства были соперниками, и поэтому я решила изобразить именно эту картинку."В Японии эти комиксы читают люди разных возрастов. Их интересная особенность - тексты написаны справа налево. Девочки надеются, что манга обязательно будет популярна и в России.Екатерина Таманова, Александр Парфенов. "Вести-Владимир".