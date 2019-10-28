25 октября 2019 года на мемориальном комплексе «Аллея мужества» в Мелехово прошло торжественное открытие обелиска

25 октября на мемориальном комплексе «Аллея мужества» в Мелехове прошло торжественное открытие обелиска, посвященного военным водителям. Он был возведен силами ветеранов и молодежи Ковровского районного отделения «». Символично, что открытие произошло в преддверии Дня работников автомобильного транспорта, который отмечается в воскресенье, 27 октября.Обелиск открыли глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов и заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов Виктор Кауров. На торжестве присутствовало около 300 человек, среди них юнармейцы, школьники, ветераны.