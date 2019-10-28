Двое человек погибли

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 39 ДТП с пострадавшими, среди которых 2 человека погибли, а 44 получили ранения, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Всего с 21 по 27 октября на дорогах региона случилось 293 аварии, что на несколько десятков меньше, чем за предыдущие недели. 105 водителей попались пьяными за рулём, либо отказались от медобследования. 6 из них угодили в ДТП.