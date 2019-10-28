В понедельник, 28 октября, возле стадиона Открытие Арена московского клуба Спартак в Москве произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе МЧС, загорелась сухая трава на поле. Площадь пожара ..

В понедельник, 28 октября, возле стадиона "Открытие Арена" московского клуба "Спартак" в Москве произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе МЧС, загорелась сухая трава на поле. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, передает .Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, причиной пожара мог стать непотушенный костер.