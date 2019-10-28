82-летний режиссер и его 46-летняя супруга стали гостями Римского
кинофестиваля. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая приковали всеобщее внимание
нежными объятиями.
82-летний режиссер и его 46-летняя супруга стали гостями Римского
кинофестиваля. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая приковали всеобщее внимание
нежными объятиями.
27 октября Андрей Кончаловский
представил свой новый фильм "Грех". Актриса и телеведущая вышла поддержать мужа
на красную дорожку.
Супружеская пара продемонстрировала друг к другу теплые чувства. Их
объятия не оставили равнодушными ни гостей мероприятия, ни журналистов и
фотографов.
Изумление публики вызвало то, какими
влюбленными выглядели Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. С лица артистки не
сходила счастливая улыбка. Муж с нежностью приобнял ее за плечо. Пара выглядела
очень расслабленно и с удовольствием позировала прессе.
28 Окт 2019 в 7:54 PDT
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