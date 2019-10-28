82-летний режиссер и его 46-летняя супруга стали гостями Римского кинофестиваля. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая приковали всеобщее внимание нежными объятиями.

82-летний режиссер и его 46-летняя супруга стали гостями Римскогокинофестиваля. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая приковали всеобщее вниманиенежными объятиями.27 октября Андрей Кончаловскийпредставил свой новый фильм "Грех". Актриса и телеведущая вышла поддержать мужана красную дорожку.Супружеская пара продемонстрировала друг к другу теплые чувства. Ихобъятия не оставили равнодушными ни гостей мероприятия, ни журналистов ифотографов.Изумление публики вызвало то, какимивлюбленными выглядели Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. С лица артистки несходила счастливая улыбка. Муж с нежностью приобнял ее за плечо. Пара выгляделаочень расслабленно и с удовольствием позировала прессе.28 Окт 2019 в 7:54 PDTМатериал дополняется