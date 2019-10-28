Новым главным тренером клуба КХЛ Сочи назначен Александр Андриевский. После того, как команду покинул Сергей Зубов, исполняющим обязанности наставника был Леонид Береснев. Но с ним во главе южане выиграли всего одну встречу из шести в регулярном чемпионате.

Новым главным тренером клуба КХЛ "Сочи" назначен Александр Андриевский. После того, как команду покинул Сергей Зубов, исполняющим обязанности наставника был Леонид Береснев. Но с ним во главе южане выиграли всего одну встречу из шести в регулярном чемпионате.Береснев, а также наставник вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко покидают тренерский штаб "Сочи", сообщает официальный сайт клуба. С голкиперами теперь будет работать Вадим Тарасов, а тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик, уже работавший в "Сочи" в сезоне-2017-2018.Андриевский, которому исполнился 51 год, в прошлом сезоне работал в новосибирской "Сибири", а до этого тренировал еще два клуба Континентальной хоккейной лиги – минское "Динамо" и "Адмирал".