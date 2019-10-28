Инспекторы по делам несовершеннолетних помогут многодетной семье из Якутска, которая собирала еду из мусорного контейнера, оформить полагающиеся ей государственные пособия.

Инспекторы по делам несовершеннолетних помогут многодетной семье из Якутска, которая собирала еду из мусорного контейнера, оформить полагающиеся ей государственные пособия, сообщает агентство РИА Новости.Как пояснили журналистам в администрации города, глава Якутска Сардана Авксентьева поручила разобраться в ситуации, после чего к многодетной семье приехала комиссия, которая подготовила отчет об условиях их жизни. Мать пояснила, что они собирали еду для собак.Напомним, ранее появилось видео, как семья из пяти человек ищет еду в мусорных контейнерах. Пользователи соцсетей призвали помочь героям ролика.