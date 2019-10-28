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<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2019-yuliya-proskuryakova-o-vtoroj-beremennosti-ya-chuvstvuyu-sebya-svinomatkoj.html" target="_blank">Юлия Проскурякова о второй беременности: Я чувствую себя свиноматкой!</a> - Стоит Юлии Проскуряковой нарядиться в свободную одежду. как певице молва мгновенно приписывает интересное положение. Сама певица ответила на прямой вопрос Андрея Малахова, ждет ли она второго ребенка от мужа, автора-песенника Игоря Николаева.