Пассажиров рейса Москва-Владивосток, занявшихся сексом прямо на борту самолета, оштрафовали на 1 тысячу рублей каждого. Соответствующее решение принял Артемовский городской суд в Приморье.

Пассажиров рейса Москва-Владивосток, занявшихся сексом прямо на борту самолета, оштрафовали на 1 тысячу рублей каждого. Соответствующее решение принял Артемовский городской суд в Приморье, сообщила РИА Новости представитель управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.Инцидент произошел 25 октября во время полета из Москвы во Владивосток. После употребления алкогольных напитков, 41-летний житель Находки и 43-летняя жительница Владивостока так увлеклись друг другом, что наличие сидящих рядом пассажиров пару уже совершенно не смущало. Очевидцы стали снимать происходящее на видео, бортпроводникам стоило определенных усилий угомонить любовников.После приземления пассажиры были доставлены в полицию. В отношении них были составлены административные протоколы по статьям "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство".