В воскресенье поздней ночью на Волжской набережной Рыбинска столкнулись две легковушки. Погиб водитель одной из них — 37-летняя местная жительница. Еще три человека были госпитализированы.

В воскресенье, 27 октября, поздней ночью на Волжской набережной Рыбинска столкнулись две легковушки: автомобиль Chevrolet Lacetti на высокой скорости закрутило на мокрой дороге и он боком врезался во встречное такси Renault Logan.Удар пришелся на сторону водителя — 37-летней местной жительницы. От полученных травм она скончалась на месте. Травмы получили еще три пассажира Chevrolet Lacetti, в том числе и сын погибшей. Таксист, по словам очевидцев, ушибся, однако сильно не пострадал.По информации издания "76.ру", женщина, сидевшая за рулем, умерла в свой день рождения. О том, праздновала ли она эту дату, не сообщается.