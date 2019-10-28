В Калининградской области мужчина привел к себе в квартиру 4-летнюю девочку и надругался над ней. Уточняется, что 57-летний кочегар заманил свою жертву сладостями. По данным , насильственные ..

В Калининградской области мужчина привел к себе в квартиру 4-летнюю девочку и надругался над ней. Уточняется, что 57-летний кочегар заманил свою жертву сладостями.По данным , насильственные действия мужчина не совершал. При этом его действия расценили как насильственные, поскольку что девочка не понимала характер совершаемых в отношении нее действий. Подозреваемый уже дал признательные показания.